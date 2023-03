Meteo Trentino: concluso un febbraio asciutto e molto caldo

MeteoWeb

In Trentino, il mese di “febbraio 2023 è stato caratterizzato dal persistere di condizioni di stabilità che hanno determinato l’assenza di precipitazioni quasi ovunque e solo nelle prime ore del 27 febbraio, specie sui settori orientali, si sono registrate locali debolissime nevicate”. Lo riporta il report mensile di Meteotrentino. “L’alta pressione ha inoltre frequentemente favorito il ristagno di inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera. Si sono verificati alcuni episodi di forti venti settentrionali ed in particolare si segnala il 4 febbraio, quando si sono misurate raffiche localmente superiori a 100km/h”, prosegue ancora l’analisi.

Temperature

Alla stazione di Trento Laste, “la temperatura media mensile di febbraio, pari a +7,0°C, è il quarto valore più alto della serie storica, risultando superiore di ben 2,8°C rispetto al valore medio (+4,2°C) ma di 1°C inferiore al record di +8°C del febbraio 1998. La temperatura massima del mese, pari a +18,6°C, è stata toccata il giorno 4 e risulta superiore di 3,6°C alla media delle massime, che è di +15,0°C ma ben inferiore ai +23°C del 17/2/1998. La minima assoluta del mese, pari a -4,2°C, è stata registrata il 10 febbraio e risulta superiore al valore medio (-5,1 °C)”, si legge ancora nell’analisi di Meteotrentino.

Precipitazioni

“Nel mese di febbraio 2023, a Trento Laste, non si è registrata alcuna precipitazione, a fronte di una media storica pari a 44,4mm: era dal 1959 che non si registrava un febbraio totalmente asciutto. L’ultima precipitazione registrata nel 2023 risulta essere quella del 23 gennaio, ma non rappresenta un record: nel 1993 furono addirittura 80 i giorni consecutivi senza pioggia con l’unico evento registrato proprio l’ultimo giorno di febbraio. Il febbraio del 1993 è stato archiviato come totalmente asciutto dato che, per coerenza con i dati del passato, le precipitazioni giornaliere vengono registrate alle ore 9 di mattina del giorno in corso e quindi, poiché il 28 febbraio del 1993 non era piovuto o nevicato prima delle 9, l’intero mese è registrato con precipitazioni nulle. Le precipitazioni del 28 febbraio 1993 figurano nelle precipitazioni del 1° marzo 1993”, riporta Meteotrentino.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

“In tutte le stazioni analizzate, escluse Cavalese e Predazzo con solo 0,2mm dovute a debolissime nevicate che si sono verificate nella mattina del giorno 27, il mese di febbraio 2023 è risultato totalmente asciutto. Per quanto riguarda le temperature, tutte le stazioni hanno registrato un valore medio mensile più alto della media storica: come a Trento, Laste anche a Tione si è registrato il quarto valore più alto della serie storica”, conclude l’analisi di Meteotrentino.