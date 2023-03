Meteo Veneto: in arrivo peggioramento e calo termico

MeteoWeb

Dopo il passaggio di una saccatura nella notte, in Veneto rimarrà una residua instabilità nel pomeriggio di sabato con possibilità di locali rovesci e temporali, seguirà un temporaneo miglioramento con tempo stabile fino alle ore centrali di domenica. Nel pomeriggio l’arrivo di una nuova saccatura porterà precipitazioni a carattere diffuso fino alle primissime ore di lunedì. Il passaggio perturbato sarà seguito dalla discesa di aria fredda e secca da nord, che determinerà un temporaneo ma marcato calo termico martedì. Da mercoledì pressione in nuovo aumento, con temperature in ripresa.

Pomeriggio/sera di Sabato 25

Probabile nuova instabilità con progressivo sviluppo di modesta attività cumuliforme sulle zone montane e pedemontane e localmente anche sulla pianura interna con probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci e temporali. Il limite della neve sarà oltre i 1700-1900 m. Temperature massime stazionarie o in locale aumento. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest; nelle valli variabili, salvo possibili locali episodi di Foehn. In pianura inizialmente ancora moderati da ovest sui settori centro-occidentali, da est su quelli centro-orientali; verso sera in prevalenza deboli dai quadranti orientali.

Domenica 26

Cielo: Sulle zone montane rapido aumento della nuvolosità dopo le iniziali schiarite, in pianura da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso/nuvoloso nel pomeriggio. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura al primo mattino.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio probabilità di precipitazioni in aumento fino ad alta in serata (75-100%), fenomeni dapprima sparsi e discontinui, poi via via diffusi in serata. Saranno possibili locali rovesci od occasionali temporali. Il limite della neve scenderà dagli iniziali 1500-1800 m a 1200-1400 m a fine episodio, localmente a quote più basse sulle Dolomiti settentrionali. Probabile diradamento delle precipitazioni a fine giornata sui settori occidentali.

Temperature: In diminuzione.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza deboli/moderati dai quadranti orientali; nel pomeriggio variabili a tratti moderati. In quota moderati/tesi da sud-ovest, in successiva rotazione da nord-ovest alla sera e in rinforzo.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 27

Cielo: Residua instabilità tra la notte e parte del mattino con nubi irregolari alternate a schiarite via via più ampie nel corso della mattinata; non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura al primo mattino. Nel pomeriggio probabile crescente instabilità con sviluppo di attività cumuliforme sulla Pedemontana e in particolare in pianura.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore residue precipitazioni sui settori orientali (probabilità medio bassa 25-50%), assenti altrove. A partire dalle ore centrali crescente instabilità con probabili precipitazioni da locali a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-meridionali della pianura (probabilità medio-alta 50-75%). Entro fine giornata esaurimento dei fenomeni.

Temperature: Minime in generale diminuzione. Massime in calo sulle zone montane, stazionarie o in aumento in pianura, salvo sui settori centro-meridionali dove potrebbero risultare in calo.

Venti: In quota settentrionali tesi/forti, con raffiche di Foehn, anche forti, nelle valli e sulla Pedemontana. In pianura al mattino moderati occidentali, in seguito moderati, a tratti tesi da nord, salvo sulla costa dove rinforzeranno da nord-est.

Mare: Da poco mosso a mosso, specie in serata.

Martedì 28

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità per ingresso di nubi medio-alte da nord. Temperature minime in ulteriore calo anche marcato in quota, con valori che potrebbero risultare localmente prossimi o inferiori a zero anche sulle zone interne della pianura. Valori massimi in marcata diminuzione. In pianura venti moderati dai quadranti occidentali al mattino, poi variabili; possibile rinforzo dei venti da sud sulla costa nel corso del pomeriggio. In quota venti forti da nord fino al primo mattino, in successiva attenuazione.

Mercoledì 29

Tempo stabile ma con cielo parzialmente nuvoloso per nubi irregolari alternate a schiarite. Temperature in generale ripresa. Venti in pianura variabili deboli, a tratti moderati; in quota moderati da nord-ovest.