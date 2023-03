Missione DART: lo spettacolare VIDEO di Hubble sugli effetti dell’impatto sull’asteroide

MeteoWeb

Il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA ha catturato una serie di foto dei rapidi cambiamenti dell’asteroide Dimorphos quando è stato deliberatamente colpito da un veicolo spaziale di 545 chilogrammi il 26 settembre 2022. L’obiettivo principale della missione della NASA, chiamata DART (Double Asteroid Redirection Test), era testare la nostra capacità di alterare la traiettoria dell’asteroide mentre orbita attorno al suo compagno più grande, Didymos. Sebbene Dimorphos non rappresenti una minaccia per la Terra, i dati della missione potrebbero aiutare i ricercatori a comprendere come modificare potenzialmente il percorso di un asteroide lontano dalla Terra, se necessario.

Il risultante video in time-lapse di Hubble sulle conseguenze della collisione rivela cambiamenti sorprendenti e notevoli quando polvere e pezzi di detriti sono stati lanciati nello spazio dall’asteroide colpito. Schiantandosi frontalmente contro l’asteroide a 21.000 chilometri all’ora, l’impattore DART ha fatto esplodere oltre 900.000 chilogrammi di polvere dall’asteroide. Il video di Hubble fornisce nuovi indizi inestimabili su come i detriti siano stati dispersi in uno schema complesso nei giorni successivi all’impatto.

Il video mostra tre fasi sovrapposte delle conseguenze dello schianto: la formazione di un cono di ejecta (il materiale espulso), il vortice a spirale di detriti lungo l’orbita dell’asteroide attorno al suo compagno e la coda trascinata dietro l’asteroide dalla pressione della luce solare.

Il video di Hubble inizia 1,3 ore prima dell’impatto. In questa veduta, sia Didymos che Dimorphos sono all’interno del punto luminoso centrale; nemmeno Hubble può risolvere i due asteroidi separatamente. Le punte sottili e dritte che sporgono dal centro (e viste nelle immagini successive) sono artefatti dell’ottica di Hubble. La prima istantanea post-impatto è due ore dopo l’evento. I detriti volano via dall’asteroide, muovendosi a una velocità superiore a quattro miglia all’ora (abbastanza veloce da sfuggire all’attrazione gravitazionale dell’asteroide, quindi non ricadono sull’asteroide). L’ejecta forma un cono in gran parte cavo con lunghi filamenti fibrosi.

Circa 17 ore dopo la collisione, lo schema dei detriti è entrato in una seconda fase. L’interazione dinamica all’interno del sistema binario ha iniziato a distorcere la forma del cono del modello di ejecta. Le strutture più importanti sono elementi rotanti a forma di girandola, forma dovuta all’attrazione gravitazionale dell’asteroide compagno, Didymos.

Hubble ha poi catturato i detriti che vengono trascinati indietro in una coda – simile a una cometa – dalla pressione della luce solare sulle minuscole particelle di polvere. Questa si estende in un treno di detriti dove le particelle più leggere viaggiano più velocemente e più lontano dall’asteroide. Hubble ha anche registrato la divisione della coda in due per alcuni giorni.

Con il lancio previsto nell’ottobre 2024, la missione Hera dell’ESA eseguirà un’indagine dettagliata post-impatto dell’asteroide bersaglio Dimorphos. Hera trasformerà l’esperimento su larga scala in una tecnica di difesa planetaria ben compresa e ripetibile che un giorno potrebbe essere utilizzata per davvero.

Proprio come Hubble e il telescopio spaziale James Webb di NASA/ESA/CSA, le missioni DART della NASA e Hera dell’ESA sono ottimi esempi di ciò che la collaborazione internazionale può ottenere; le due missioni sono supportate dagli stessi team di scienziati e astronomi e operano tramite una collaborazione internazionale chiamata AIDA – Asteroid Impact and Deflection Assessment. La NASA e l’ESA hanno lavorato insieme nei primi anni 2000 per sviluppare sistemi di monitoraggio degli asteroidi, ma hanno riconosciuto che c’era un anello mancante nella catena tra l’identificazione della minaccia degli asteroidi e i modi per affrontarla. In risposta, la NASA ha supervisionato la missione DART mentre l’ESA ha sviluppato la missione Hera per raccogliere ulteriori dati sull’impatto di DART. Con la missione Hera, l’ESA si assume una responsabilità ancora maggiore per proteggere il nostro pianeta e garantire che l’Europa svolga un ruolo di primo piano nello sforzo comune per affrontare i rischi legati agli asteroidi. In qualità di difensore planetario di punta in Europa, Hera è supportata attraverso il programma Space Safety dell’Agenzia.

