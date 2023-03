USA, potente tornado attraversa il Mississippi: scia di vittime, feriti e distruzione | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un potente tornado ha attraversato il Mississippi rurale venerdì notte ora locale, causando almeno 7 morti, feriti, danni diffusi e abbattendo le linee elettriche mentre il forte maltempo, che ha prodotto grandine delle dimensioni di palline da golf, si è spostato attraverso diversi Stati del Sud. Il National Weather Service ha confermato che un tornado ha causato danni a circa 96 km a Nord/Est di Jackson, Mississippi. Particolarmente colpite le città rurali di Silver City e Rolling Fork. Il vortice ha proseguito la sua rotta verso Nord/Est a 113 km/h senza indebolirsi, muovendosi verso l’Alabama attraverso città tra cui Winona e Amory.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Sharkey a Rolling Fork ha riferito di fughe di gas e persone intrappolate in cumuli di macerie, secondo quanto riporta Vicksburg News.

Responsabile della feroce ondata di maltempo una supercella, un tipo di tempesta che produce tornado e grandine dannosa negli Stati Uniti, ha affermato Walker Ashley, professore di meteorologia della University of Northern Illinois.

Più di 49mila utenze hanno perso la corrente in Arkansas, Mississippi e Tennessee venerdì sera, secondo poweroutage.us. In Texas, un sospetto tornado ha colpito intorno alle 5 del mattino nell’angolo Sud/Ovest della contea di Wise, danneggiando case e abbattendo alberi e linee elettriche, ha riferito Cody Powell, coordinatore della gestione delle emergenze della contea. Powell ha detto che non sono stati riportati feriti.

