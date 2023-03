Montagna: auto sprofonda nella neve nel Trevigiano, soccorsi padre e figlio

MeteoWeb

Intervento nella serata di ieri per padre e figlio, rimasti bloccati con l’auto a causa della neve nella zona Malga Archeset in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna e il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, attivato dalla centrale del 118 di Treviso. Padre 45enne e figlio 13enne erano saliti da Fietta per poi scendere verso la Valle di Archeset, lungo la SP141, chiusa in periodo invernale.

La presenza di neve ha fatto sprofondare l’auto. Una squadra, geolocalizzato il punto, ha raggiunto padre e figlio e li ha recuperati, spostando l’auto e riportandola sulla strada battuta.