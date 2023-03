Monte Rosa: la situazione dei ghiacciai è disastrosa | FOTO

MeteoWeb

La situazione dei ghiacciai del Monte Rosa è disastrosa in questo momento. Le condizioni sono tipiche dell’inizio autunno a causa della prolungata siccità. La scarsità di neve è quasi senza precedenti. Nei pressi del rifugio Gnifetti, a 3600 metri di quota, il manto nevoso non supera i 50cm a causa dell’assenza delle nevicate autunnali, che servono per creare un fondo. Anche la neve dei giorni scorsi ha prodotto scarsi risultati: nonostante i 60-80cm caduti, i forti venti hanno poi spazzato il manto, contribuendo alla difficile situazione attuale.