Calabria, morte improvvisa per un giovane stroncato da un malore

La comunità di Sellia Marina, nel Catanzarese, è travolta e provata dal dolore per il decesso di Luigi Vero, di soli 30 anni, stroncato da un malore. Il giovane lavorava all’ “A.P.S. Madonna dei Cieli”, nel servizio ambulanza. Nella giornata di ieri non si sentiva bene, per questo motivo aveva deciso di recarsi al Pronto soccorso. Dalle analisi effettuate, però, non è risultato nulla. Tornato a casa, si è sentito nuovamente male ed è stato riaccompagnato all’ospedale, dove purtroppo è arrivato già morto.