Trovato morto l’escursionista disperso nel Lecchese

MeteoWeb

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Andrea Marchesini, 53enne residente nel Comasco, disperso da sabato 25 marzo sulle montagne sopra Premana (Lecco): l’uomo è stato ritrovato privo di vita. Vicino al suo corpo, i soccorritori del Soccorso Alpino e di quello della Guardia di Finanza hanno recuperato anche il suo cane Tito.

Mentre erano su una cresta che porta da Premaniga verso il Pizzo Alto, i soccorritori hanno notato con il binocolo l’animale immobile, nella zona del Lago di Deleguaggio di Sotto. Sono scesi subito dal versante, molto ripido, innevato e ghiacciato, lo hanno raggiunto e hanno riconosciuto il cane dell’uomo. Hanno quindi proseguito con la perlustrazione fino a quando hanno trovato anche Marchesini, riverso a terra, in parte coperto di neve precipitata nel pomeriggio di ieri.

L’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – ha sbarcato il medico e l’equipe per la constatazione della morte. Il corpo dell’uomo è stato trasportato a valle, dopo l’autorizzazione da parte del Pm di turno. I soccorritori hanno recuperato anche il corpo del cane. La dinamica è in corso di accertamento, ma sembra che l’uomo e il cane siano precipitati per diversi metri.