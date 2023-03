Tragedia nel Napoletano: bambino di 8 anni muore dopo un malore a scuola

MeteoWeb

Tragedia nel Napoletano. I Carabinieri indagano sulla morte di un bambino di 8 anni avvenuta quando il piccolo si trovava a scuola, a Sant’Antonio Abate. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio: il bambino è morto per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. Portato in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia, è morto dopo il ricovero. Indagano i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.