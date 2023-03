La NASA a caccia di vita su Titano con la missione Dragonfly

MeteoWeb

Una nuova missione della NASA verso la luna gigante di Saturno, Titano, dovrebbe essere lanciata nel 2027. Quando arriverà, a metà degli anni ’30, inizierà un viaggio di scoperta che potrebbe portare a una nuova comprensione dello sviluppo della vita nell’universo. Questa missione, chiamata Dragonfly , trasporterà uno strumento chiamato Dragonfly Mass Spectrometer (DraMS), progettato per aiutare gli scienziati a perfezionare la chimica all’opera su Titano. Potrebbe anche far luce sui tipi di passaggi chimici avvenuti sulla Terra che alla fine hanno portato alla formazione della vita, cioè la chimica prebiotica.

L’abbondante e complessa chimica ricca di carbonio di Titano, l’oceano interno e la presenza passata di acqua liquida sulla superficie ne fanno una destinazione ideale per studiare i processi chimici prebiotici e la potenziale abitabilità di un ambiente extraterrestre.

DraMS consentirà agli scienziati sulla Terra di studiare a distanza la composizione chimica della superficie. “Vogliamo sapere se il tipo di chimica che potrebbe essere stata importante per i primi sistemi pre-biochimici sulla Terra si sta verificando su Titano,” ha spiegato Melissa Trainer del Goddard Space Flight Center della NASA, nel Maryland.

Dragonfly sfrutterà la bassa gravità e l’atmosfera densa di Titano per volare tra diversi punti di interesse sulla superficie, sparsi a diversi km di distanza. Ciò consente di trasferire l’intera suite di strumenti in un nuovo sito quando il precedente è stato completamente esplorato e fornisce l’accesso a campioni in ambienti con una varietà di storie geologiche. In ogni sito, campioni di dimensioni inferiori a un grammo verranno prelevati dalla superficie dal Drill for Acquisition of Complex Organics (DrACO) e portati all’interno del corpo principale del lander, in un luogo che ospita lo strumento DraMS. Lì, saranno irradiati da un laser a bordo o vaporizzati per essere misurati da DraMS.

“DraMS è progettato per esaminare le molecole organiche che possono essere presenti su Titano, la loro composizione e distribuzione in diversi ambienti di superficie,” ha spiegato Trainer. Le molecole organiche contengono carbonio e sono utilizzate da tutte le forme di vita conosciute. Sono di particolare interesse per comprendere la formazione della vita perché possono essere create da processi viventi e non viventi.

DraMS e altri strumenti scientifici su Dragonfly sono in fase di progettazione e costruzione sotto la direzione del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland, che gestisce la missione per la NASA e sta progettando e costruendo il rotorcraft-lander.