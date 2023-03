L’ambizioso progetto della NASA, LuSEE-Night scruterà il Medioevo cosmico

MeteoWeb

La NASA e il Dipartimento dell’Energia (DOE) statunitense stanno lavorando insieme per sviluppare uno strumento scientifico in grado di sopravvivere nell’ambiente ostile e spietato della superficie lunare di notte, sul lato nascosto della Luna, per tentare misurazioni uniche nel suo genere del Medioevo dell’Universo. Lo strumento, chiamato Lunar Surface Electromagnetics Experiment – ​​Night (LuSEE–Night), è una collaborazione tra il Brookhaven National Laboratory del DOE, l’Office of Science del DOE, lo Space Sciences Laboratory dell’UC Berkeley e il Science Mission Directorate della NASA.

L’obiettivo di LuSEE-Night è comprendere l’ambiente radio della Luna e per dare potenzialmente una prima occhiata a un’era precedentemente non osservata nella nostra storia cosmica. Questa collaborazione rafforza ulteriormente la partnership di lunga data tra la NASA e il DOE per consentire l’innovazione e l’esplorazione dello Spazio.

Il Medioevo è un’epoca importante negli studi cosmologici in quanto può fornire nuove intuizioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro Universo. Tale periodo va da circa 380mila e 400 milioni di anni dopo l’origine dell’Universo, noto come Big Bang, e tempo prima che apparissero le prime stelle e galassie luminose. Poiché le onde radio presentano l’unico segnale che possiamo misurare di tale periodo, LuSEE offre l’opportunità di apprendere come la prima materia non luminosa si è evoluta nelle stelle e nelle galassie che oggi vediamo dominare l’Universo osservabile.

Sfortunatamente, questi importanti segnali di onde radio del Medioevo sono impossibili da misurare dalla superficie terrestre a causa della ionosfera opaca del nostro pianeta e del rumore dovuto al costante “inquinamento” terrestre del Sistema Solare interno con le onde radio. Tuttavia, a causa della mancanza di una ionosfera interferente sulla Luna – e poiché il lato più lontano della Luna è costantemente protetto dalle dannose emissioni radio dalla Terra, così come dal Sole durante la notte lunare – il lato più lontano della Luna offre un ambiente unico che consente osservazioni di segnali radioastronomici sensibili che non possono essere ottenuti da nessun’altra parte nell’ambiente spaziale vicino alla Terra.

LuSEE–Night, che sarà posizionato nel lato più lontano della Luna, utilizzerà antenne dispiegabili e ricevitori radio per osservare potenzialmente per la prima volta queste onde radio sensibili del Medioevo. Trovandosi fisicamente sulla superficie lunare ed effettuando misurazioni al momento giusto, verranno rimosse diverse fonti esterne di interferenza radio, incluso il rumore radio proveniente dal Sole, dalla Terra, da Giove e da Saturno.

“LuSEE-Night è un esperimento affascinante che ci avvicinerà all’osservazione di qualcosa che non siamo mai stati in grado di osservare prima: il segnale del Medioevo,” ha affermato Asmeret Asefaw Berhe, direttore dell’Ufficio della scienza del DOE. “Con questa collaborazione, il DOE e la NASA stanno ponendo le condizioni per un’esplorazione di successo della cosmologia del Medioevo nei decenni a venire“.

Tuttavia, una sfida significativa per lo strumento sarà sopravvivere all’ambiente duro, freddo e oscuro della notte lunare sul lato più lontano della Luna, abbastanza a lungo da raccogliere e inviare dati alla Terra. Durante il ciclo diurno e notturno sulla Luna, le temperature oscillano tra circa +120°C durante il giorno e -173°C durante la notte. Questo intervallo di temperatura rappresenta una sfida significativa non solo per raccogliere e trasmettere i dati, ma anche per evitare che lo strumento si congeli e termini prematuramente la missione. Inoltre, la tecnologia per sopravvivere alla notte lunare è fondamentale non solo per le attività robotiche, ma anche per creare una presenza umana sostenuta sulla superficie lunare.

“LuSEE-Night funzionerà durante le basse temperature della notte lunare di 14 giorni, quando non è disponibile la luce solare per generare energia o calore,” ha affermato Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione presso la direzione della missione scientifica della NASA. “Oltre al significativo potenziale ritorno scientifico, la dimostrazione della tecnologia di sopravvivenza notturna lunare LuSEE-Night è fondamentale per eseguire indagini scientifiche a lungo termine e ad alta priorità dalla superficie lunare“.