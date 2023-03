Grande nave si ribalta in Scozia: diversi feriti, “è stato terrificante” | FOTO

MeteoWeb

Diverse persone sono rimaste ferite dopo che una nave si è ribaltata in un bacino di carenaggio in Scozia. L’incidente è stato segnalato alla Polizia, alle ambulanze e ai Vigili del Fuoco all’Imperial Dock a Leith, Edimburgo. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave da ricerca Petrel inclinata di 45 gradi. Lo Scottish Ambulance Service ha inviato sul posto cinque ambulanze, un’eliambulanza, tre squadre traumatologiche e altre risorse, mentre sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

La nave da 75 metri è di proprietà del co-fondatore di Microsoft Paul Allen ed è stata messa in ormeggio a lungo termine nel 2020 a seguito di “difficoltà operative” durante la pandemia di Covid. In precedenza era stata utilizzata per la ricerca in acque profonde di relitti di navi e cimiteri di guerra in mare.

Una portavoce della Polizia scozzese ha dichiarato: “ufficiali e colleghi dei servizi di emergenza stanno rispondendo a un incidente all’Imperial Dock di Leith, Edimburgo. La Polizia è stata chiamata a intervenire intorno alle 8:35 di mercoledì e gli agenti sono rimasti sul posto. Il pubblico è invitato a evitare l’area per consentire l’accesso ai servizi di emergenza”.

Un incidente “terrificante”

Adam McVey, un consigliere locale, ha detto che la nave si è spostata a causa del forte vento e ha descritto l’incidente come “terrificante” per le persone a bordo. “I servizi di emergenza stanno rispondendo a un grave incidente ai moli di Leith: una nave è stata spostata dalla sua tenuta a causa di forti venti. Terrificante per coloro che sono a bordo, i miei pensieri sono con coloro che sono stati feriti e spero che tutti si riprendano rapidamente. Si prega di evitare l’area”, ha scritto in un tweet. Un portavoce del servizio di ambulanza scozzese ha dichiarato: “abbiamo inviato cinque ambulanze, un’ambulanza aerea, tre squadre traumatologiche, la nostra squadra per le operazioni speciali, tre unità di risposta paramedica e un veicolo per il trasporto di pazienti”.

Gli ospedali si preparano all’arrivo dei feriti

NHS Lothian ha avvertito le persone di non recarsi al pronto soccorso in preparazione di un afflusso di pazienti inviati dai moli. Jacquie Campbell, chief officer of acute services presso NHS Lothian, ha dichiarato: “siamo in attesa di ricevere un numero di pazienti presso la Royal Infirmary del dipartimento A&E di Edimburgo a seguito di un grave incidente all’Imperial Docks di Leith. Abbiamo rivisto l’attuale capacità del RIE, con il supporto di altri siti, per prepararci ad accogliere questi pazienti. Data la pressione prevista sul sito, invitiamo le persone a non partecipare al pronto soccorso al RIE a meno che non si tratti di un’emergenza”.