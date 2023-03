Torna la neve sull’Appennino abruzzese, quota in calo nelle prossime ore | FOTO

MeteoWeb

Pressione in calo in Italia a causa del transito di una veloce perturbazione di origine atlantica, sospinta da masse d’aria fredda di origine artica: attraverserà le regioni del Centro e sarà accompagnata da un deciso aumento dell’instabilità atmosferica.

Precipitazioni diffuse si registrano dalla notte in Abruzzo, che si protrarranno, intermittenti, durante tutta la giornata. Essendo associate al passaggio di un fronte freddo, sono accompagnate anche da una discesa delle temperature, dell’ordine di 3-4°C. Segnalate nevicate in atto in diverse località dell’Appennino (gallery in alto), intorno ai 100 metri, con tendenza ad intensificazione, in particolare nelle ore pomeridiane. In serata la quota neve scenderà fino 700-800 metri, quando però le precipitazioni saranno concentrate sui versanti orientali della regione. Qualche centimetro di accumulo è atteso sul Gran Sasso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: