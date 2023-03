Torna la neve sull’Appennino marchigiano, piste da sci imbiancate a Frontignano di Ussita

MeteoWeb

Freddo e neve protagonisti sull’Appennino marchigiano: il manto fresco ha imbiancato le piste da sci di Frontignano di Ussita. Sui monti Bove e Prata le temperature sono scese fino a –6°C. La perturbazione che ha portato nuove precipitazioni nevose, oggi lascerà spazio a cielo sereno o poco nuvoloso. La persistenza di flussi dai quadranti occidentali determinerà un lieve aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da un graduale incremento dei valori termici.

