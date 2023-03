La neve è tornata sull’Appennino marchigiano, 40 cm a Frontignano di Ussita

MeteoWeb

La neve è tornata sull’Appennino marchigiano: il manto bianco ha raggiunto i 40 cm al rifugio della stazione sciistica di Frontignano di Ussita. I fiocchi stanno cadendo sopra i 700 metri di quota. Si registra anche un calo delle temperature. Domani è venerdì è atteso un miglioramento che porterà anche all’apertura degli impianti montani.

