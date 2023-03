Eccezionali nevicate in California: è la seconda stagione più nevosa mai registrata | FOTO

MeteoWeb

Una tempesta invernale si sta abbattendo sulla California martedì con venti dannosi, forti piogge e inondazioni e metri di neve in montagna. Il Central Sierra Snow Lab al Donner Pass, in California ha registrato 677″/1.720,6 cm di neve dall’inizio della stagione, è la seconda stagione più nevosa da quando sono iniziate le registrazioni nel 1946. La tempesta è diretta soprattutto verso la California meridionale, dove un fiume atmosferico porterà le piogge e le nevicate più intense a partire da martedì mattina e fino a mercoledì. Ma un centro di bassa pressione che si sta approfondendo verso nord è in grado di dare il colpo di grazia dalla Bay Area verso sud.

Allerte per vento forte coprono gran parte dei due terzi meridionali dello Stato, mentre sono stati emessi avvisi di inondazione fino a mercoledì pomeriggio per la Central Coast, la California meridionale e la San Joaquin Valley. I venti hanno già superato le 70 miglia orarie nelle zone alte della California meridionale e il Servizio meteorologico nazionale ha avvertito che potrebbero verificarsi interruzioni di corrente.

Livelli storici di neve

L’incessante tempesta ha lasciato il terreno intriso d’acqua, con torrenti, fiumi e bacini idrici che si sono gonfiati. La neve continua ad accumularsi nella Sierra Nevada, raggiungendo livelli storici in molte aree. Nelle zone pedemontane e montuose della California meridionale, dove fa troppo caldo per nevicare (generalmente al di sotto dei 5.000 piedi), si prevedono più di 7 pollici di pioggia. “È probabile che si verifichino numerose inondazioni improvvise”, ha avvertito il servizio meteorologico. Martedì mattina, gli avvisi di inondazione coprivano le contee di Santa Barbara, Ventura e Los Angeles mentre gli acquazzoni innaffiavano la zona.

Solo sei mesi fa, la California era immersa in una siccità estrema che si è trascinata per tre anni. Ora sembra essere bloccata in un ciclo infinito di neve e pioggia, mentre la stagione della fusione delle nevi si prospetta questa primavera. I sistemi di controllo delle inondazioni saranno probabilmente sempre più sollecitati nelle prossime settimane.

Intensificazione della tempesta

Un sistema di bassa pressione in rapido rafforzamento è destinato ad atterrare sulla Bay Area martedì con venti che potrebbero far cadere alberi, rami e linee elettriche. Si prevedono interruzioni di corrente diffuse. I modelli meteorologici mostrano che la tempesta potrebbe rafforzarsi così rapidamente da soddisfare i criteri per un “ciclone bomba” martedì mattina, con la pressione centrale che scende di 17 millibar in 24 ore, ha osservato il Bay Area Weather Service in una discussione sulle previsioni. Più bassa è la pressione, più forte è la tempesta.

Le previsioni sono state discordanti sull’esatta posizione e forza della bassa pressione e sulla durata della sua permanenza. Lunedì sera, i modelli mostravano che la bassa pressione si sarebbe spostata sulla penisola di San Francisco, dirigendo i venti più forti verso sud, dalla costa centrale alle montagne di Santa Cruz. Sono previste raffiche fino a 70 miglia orarie in alcune zone della costa centrale, dove è in vigore un’allerta per vento forte fino alle 21.00 di martedì.

“Le persone dovrebbero evitare di stare all’aperto in aree boschive e intorno ad alberi e rami”, ha scritto il servizio meteorologico nazionale della Bay Area in un messaggio di avviso. “Se possibile, rimanete nei piani bassi delle vostre case durante la tempesta di vento ed evitate le finestre”.

Fiume atmosferico per la California meridionale

La tempesta in via di sviluppo contribuirà ad attirare l’umidità tropicale verso la California meridionale, dove un fiume atmosferico – un getto di umidità subtropicale proveniente dalle Hawaii – potrebbe far cadere fino a 8 pollici di pioggia sui pendii delle montagne e fino a 2 metri di neve alle quote più alte.

Secondo il Centro di Previsione Meteorologica del Servizio Meteorologico Nazionale, “è probabile che si verifichino numerose inondazioni improvvise”, poiché le forti piogge lungo la costa e le valli si combinano con il deflusso dai ripidi pendii delle montagne. Un rischio di pioggia eccessiva di livello 3 su 4 è previsto per una fascia popolata lungo la costa della California meridionale.