Abbondanti nevicate sull’Etna, soccorso autobus con 50 turisti rimasto bloccato

Durante lo scorso fine settimana, i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi hanno soccorso 50 passeggeri di un autobus rimasto bloccato sull’Etna a 1.500 metri di altitudine a causa delle forti nevicate dei giorni scorsi. L’intervento è stato attuato dopo la segnalazione della polizia locale di Nicolosi sulla presenza un pullman, con a bordo anziani turisti polacchi, rimasto bloccato sulla SP92 nei pressi di monte Giacca, sopra Piano Bottara, in territorio di Belpasso (Catania).

Una pattuglia del Sagf delle Fiamme gialle arrivata sul posto ha constatato che, nonostante il mezzo fosse provvisto di catene per la neve, tendeva lo stesso a scivolare sull’asfalto innevato. I militari hanno messo in sicurezza i turisti ‘fragili’ facendo la spola tra l’autobus e l’area di accoglienza a Piano Bottara e hanno poi scortato i passeggeri che si erano nel frattempo incamminati lungo la discesa sulla neve per alleggerire il pullman.

Quando le condizioni meteo e stradali sono migliorate i turisti sono risaliti sul bus e sono ripartiti con destinazione Catania.

Poco dopo i finanzieri nella zona del Rifugio Sapienza hanno soccorso una famiglia rimasta impantanata nella neve con il proprio furgone.