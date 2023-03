Crollano le temperature, torna la neve sul Vesuvio

MeteoWeb

Le intense precipitazioni della notte, accompagnate da un calo delle temperature, hanno riportato la neve sul Vesuvio: una coltre bianca è visibile questa mattina sul vulcano. La colonnina di mercurio segna valori più bassi rispetto ai giorni scorsi. Al momento il sole risplende sui comuni alle pendici del Vesuvio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: