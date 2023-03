New York Times: “gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream”

MeteoWeb

È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti americane, secondo le quali non ci sono indicazioni che il Presidente Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell’operazione o che gli autori agissero sotto la direzione di funzionari del governo ucraino. L’attacco ai gasdotti, che collegano la Russia all’Europa occidentale, ha alimentato la speculazione pubblica su chi fosse il responsabile ed è rimasto uno dei misteri irrisolti della guerra della Russia in Ucraina.

Secondo alcuni funzionari, l’Ucraina e i suoi alleati avevano i potenziali motivi più logici per attaccare i gasdotti. Si sono opposti per anni al progetto, definendolo una minaccia alla sicurezza nazionale perché avrebbe consentito alla Russia di vendere più facilmente gas all’Europa. Il governo ucraino e i funzionari dell’intelligence militare affermano di non aver avuto alcun ruolo nell’attacco e di non sapere chi lo abbia effettuato.

I funzionari statunitensi hanno affermato che c’è molto che non sanno degli autori e delle loro affiliazioni. La valutazione dell’intelligence suggerisce che fossero oppositori del Presidente russo Vladimir Putin, ma non specifica i membri del gruppo, né chi ha diretto o pagato l’operazione. I funzionari statunitensi si sono rifiutati di rivelare la natura dell’intelligence, come è stata ottenuta o qualsiasi dettaglio sulla forza delle prove in essa contenute. Hanno affermato che non ci sono conclusioni definitive al riguardo, lasciando aperta la possibilità che l’operazione possa essere stata condotta sottobanco da una forza delegata con collegamenti con il governo ucraino o i suoi servizi di sicurezza.

Alcune speculazioni iniziali statunitensi ed europee erano incentrate su una possibile colpevolezza russa, soprattutto vista la sua abilità nelle operazioni sottomarine, anche se non è chiaro quale motivazione avrebbe avuto il Cremlino nel sabotare i gasdotti, dato che sono stati un’importante fonte di entrate e un mezzo per Mosca per esercitare influenza sull’Europa. Secondo una stima, il costo della riparazione dei gasdotti parte da circa 500 milioni di dollari. I funzionari statunitensi affermano di non aver trovato alcuna prova del coinvolgimento del governo russo nell’attacco.

I funzionari che hanno esaminato l’intelligence hanno affermato di ritenere che i sabotatori fossero molto probabilmente cittadini ucraini o russi, o una combinazione dei due. Funzionari statunitensi hanno affermato che non sono coinvolti cittadini americani o britannici.

I gasdotti sono stati fatti a pezzi da esplosioni in acque profonde a settembre, in quello che i funzionari statunitensi hanno descritto all’epoca come un atto di sabotaggio. I funzionari europei hanno dichiarato pubblicamente di ritenere che l’operazione che ha preso di mira il Nord Stream sia stata probabilmente sponsorizzata da uno stato, forse a causa della raffinatezza con cui gli autori hanno piazzato e fatto esplodere gli esplosivi sul fondo del Mar Baltico senza essere scoperti. I funzionari statunitensi non hanno dichiarato pubblicamente di ritenere che l’operazione sia stata sponsorizzata da uno stato. Gli esplosivi sono stati probabilmente piazzati con l’aiuto di sommozzatori esperti che non sembravano lavorare per servizi militari o di intelligence, hanno detto i funzionari statunitensi. Ma è possibile che in passato gli autori abbiano ricevuto una formazione governativa specializzata.

I funzionari hanno affermato che ci sono ancora enormi lacune in ciò che le agenzie di spionaggio statunitensi e i loro partner europei sanno su ciò che è accaduto. Ma i funzionari hanno affermato che potrebbe costituire il primo indizio significativo emerso da diverse indagini, le cui conclusioni potrebbero avere profonde implicazioni per la coalizione che sostiene l’Ucraina.

I funzionari statunitensi che sono stati informati sull’intelligence sono divisi su quanto peso dare alle nuove informazioni. Hanno affermato che i nuovi rapporti di intelligence hanno aumentato il loro ottimismo sul fatto che le agenzie di spionaggio americane e i loro partner in Europa possano trovare maggiori informazioni, il che potrebbe consentire loro di raggiungere una conclusione definitiva sugli autori del sabotaggio. Non è chiaro quanto tempo richiederà questo processo.

I gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 si estendono per 1.220km dalla costa nordoccidentale della Russia a Lubmin, nella Germania nordorientale. Il primo è costato più di 12 miliardi di dollari ed è stato completato nel 2011. Il Nord Stream 2 è costato leggermente meno del primo gasdotto ed è stato completato nel 2021, nonostante le obiezioni di funzionari di Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia e Ucraina, tra gli altri, che hanno avvertito che avrebbe aumentato la dipendenza tedesca dal gas russo.