Nube di cloro asfissiante in piscina, 25 intossicati nel Veronese | FOTO

MeteoWeb

Dalle ore 10 di stamattina, i vigili del fuoco stanno intervenendo presso la piscina Monti Lessini in località Carcaro, nel comune di Bosco Chiesanuova (VR), per la fuoriuscita di una nube di cloro asfissiante dovuta probabilmente ad una errata miscelazione di alcune sostanze: 25 persone tra minori e adulti coinvolti per avere respirato i fumi. In corso il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dei fatti.

I vigili del fuoco accorsi sul posto congiuntamente al personale del SUEM, con il personale di prima partenza, il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), due pulmini e il funzionario di guardia, hanno coadiuvato le operazioni dei sanitari, accompagnando con i pulmini le persone con sintomi lievi in ospedale, mentre le altre sono state trasferite in ambulanza nei pronti soccorsi di Negrar, Borgo Trento e Borgo Roma.