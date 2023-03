Nucleare, Pichetto: “4ª generazione da considerare per l’indipendenza dai combustibili fossili”

MeteoWeb

“L’atteggiamento positivo da parte dell’attuale esecutivo verso il nucleare nasce da un approccio pragmatico basato sul principio della neutralità tecnologica. Il nucleare di 4ª generazione è una delle tecnologie da tenere in considerazione per affrancarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili, e molto probabilmente costituirà un vettore tecnologico di transizione propedeutico all’approccio finale alla fusione nucleare“: è quanto ha dichiarato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, rispondendo al Question Time in Senato, sulla posizione dell’Italia in merito alla strategia europea per lo sviluppo dell’energia nucleare.

“A livello internazionale, si intende rafforzare la partecipazione dell’Italia, nell’ambito del programma internazionale Iter e del programma europeo Eurofusion; così come sarà rafforzato il presidio scientifico nel campo degli impianti nucleari di quarta generazione e dei reattori modulari Smr (Small modular reactors),” ha concluso Pichetto Fratin.