Più flessibili e più funzionali: ecco le nuove tute per la Luna

La compagnia Axiom Space, in collaborazione con la NASA, ha sviluppato e presentato le nuove tute che gli astronauti indosseranno per andare sulla Luna con le missioni Artemis. Il prototipo presentato mostra una tuta più funzionale di quelle usate per le missioni Apollo: avrà luci sull’elmetto per esplorare, uno zaino sulle spalle con il sistema di sopravvivenza, stivali ben isolati per proteggere dal gelido suolo del polo sud lunare e giunture flessibili per braccia e gambe che garantiranno una maggiore mobilità. Per il momento, la tuta è nera, con strisce arancioni e blu, ma nella sua versione definitiva sarà bianca.

“La partnership della NASA con Axiom è fondamentale per l’atterraggio degli astronauti sulla Luna e per continuare la leadership americana nello spazio. Basandosi sugli anni di ricerca e competenza della NASA, le tute spaziali di prossima generazione di Axiom non solo consentiranno alla prima donna di camminare sulla Luna, ma apriranno anche opportunità a più persone di esplorare e condurre scienza sulla Luna come mai prima d’ora”, ha affermato Bill Nelson, amministratore della NASA. “La nostra partnership sta investendo in America, supportando i lavoratori americani e dimostrando un altro esempio dell’ingegnosità tecnica americana che posizionerà la NASA e il settore spaziale commerciale per competere – e vincere – nel XXI secolo“.

La collaborazione Axiom-NASA

Artemis 3 farà atterrare gli astronauti, inclusa la prima donna, sulla Luna per far progredire l’esplorazione lunare e la scoperta scientifica a lungo termine e ispirare la Generazione Artemis. La NASA ha scelto Axiom Space per consegnare il sistema di moonwalking, inclusa la tuta spaziale, per la missione. Chiamata Axiom Extravehicular Mobility Unit, o AxEMU, la tuta spaziale si basa sugli sviluppi del prototipo della tuta spaziale della NASA e incorpora la tecnologia più recente, una mobilità migliorata e una maggiore protezione dai pericoli sulla Luna.

La NASA ha gettato le basi per l’AxEMU con gli sforzi di sviluppo del prototipo dell’Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) dell’agenzia che hanno avanzato i progetti di tute spaziali per più destinazioni. Axiom Space ha utilizzato l’esperienza, la competenza e i dati alla base dell’xEMU come base per la progettazione e lo sviluppo dell’AxEMU, inclusi i progressi nella tecnologia, l’addestramento, il feedback degli astronauti su comfort e manovrabilità e la compatibilità con altri sistemi della NASA. Fare affidamento sui precedenti sforzi di sviluppo della NASA sta aiutando Axiom Space a ridurre i rischi tecnici e di pianificazione.

Gli esperti della NASA hanno definito gli standard tecnici e di sicurezza in base ai quali verranno costruite le tute spaziali e Axiom Space ha accettato di soddisfare questi requisiti chiave dell’agenzia. Axiom Space continuerà ad applicare le moderne innovazioni tecnologiche nei sistemi di supporto vitale, negli indumenti a pressione e nell’avionica mentre lo sviluppo continua. Axiom Space è responsabile della progettazione, sviluppo, qualificazione, certificazione e produzione di tute spaziali per l’addestramento al volo e attrezzature di supporto, compresi gli strumenti, per consentire la missione Artemis 3. La compagnia testerà la tuta in un ambiente simile allo spazio prima della missione. La NASA mantiene l’autorità per l’addestramento degli astronauti, la pianificazione della missione e l’approvazione dei sistemi di servizio.

Dopo Artemis 3, l’agenzia competerà con i futuri servizi di missione Artemis nell’ambito del contratto Exploration Extravehicular Activity Services (xEVAS). La NASA sta utilizzando il contratto per soddisfare le esigenze di esplorazione spaziale dell’agenzia sia per la Luna che per la Stazione Spaziale Internazionale. L’agenzia ha recentemente assegnato un ordine di lavoro a Collins Aerospace, che è anche in competizione nell’ambito del contratto xEVAS, per sviluppare nuove tute spaziali per gli astronauti da indossare durante le passeggiate spaziali sulla stazione spaziale. Entrambi i fornitori competeranno per i futuri ordini di attività di servizi di passeggiate nello spazio e sulla luna.