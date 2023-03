Nuovo fiume atmosferico travolge la California: il “Pineapple Express” scatena alluvioni lampo | FOTO

MeteoWeb

Ordini di evacuazione sono stati emessi per oltre 10mila persone in California a causa di un nuovo fiume atmosferico che ha portato piogge intense, temporali e forti venti, gonfiando fiumi e torrenti e allagando diverse autostrade. I media locali riportano un morto, che non è stato ancora identificato, nel crollo di un edificio a Oakland: apparentemente si tratta di uno dei lavoratori di un impianto di distribuzione di caffè. Non è chiaro se il crollo sia dovuto effettivamente al maltempo. Le piogge hanno fatto tornare l’incubo delle inondazioni che si erano verificate a gennaio e che avevano causato decine di morti e numerose evacuazioni.

Nella contea di Santa Cruz, un torrente è esondato ed ha distrutto una parte di Main Street e isolato diversi quartieri di Soquel, una cittadina di 10mila abitanti. Il fiume atmosferico è noto come “Pineapple Express“, in quanto trasporta l’umidità calda subtropicale attraverso il Pacifico dalle Hawaii. La pioggia sta anche sciogliendo parte dell’enorme manto nevoso formatosi nelle montagne della California da ben 9 fiumi atmosferici all’inizio dell’inverno e successivamente da tempeste alimentate da aria artica.

Nuovo fiume atmosferico, il “Pineapple Express”

Nelle scorse ore un nuovo fiume atmosferico ha portato forte maltempo a Soquel, ma anche a Watsonville, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Nella California centrale, il fiume Tule è esondato e ha allagato diverse case. Tra le aree più colpite Springville, una città della contea di Tulare, ai piedi della Sierra Nevada meridionale. Sono state ordinate evacuazione per altre aree della contea, comprese parti della piccola comunità di Cutler. Segnalate anche alluvioni lampo a Kernville, un’altra città pedemontana nella contea di Kern.

Nella San Francisco Bay Area, le inondazioni hanno bloccato parti di diverse autostrade principali, inclusa l’Interstate 580 a Oakland.

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza in 34 contee nelle ultime settimane e l’amministrazione Biden ha approvato una dichiarazione di disastro, una mossa che determinerà maggiore assistenza federale.

Maltempo senza sosta

Un altro fiume atmosferico è già previsto per l’inizio della prossima settimana. Il climatologo Michael Anderson ha riferito che un terzo sembra prendere forma sul Pacifico e forse potrebbe seguire un quarto. La California sembrava essere “sulla buona strada per un quarto anno di siccità” prima della serie di tempeste dell’inizio dell’inverno, ha detto Anderson. “Ora siamo in una condizione molto diversa,” ha aggiunto.