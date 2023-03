New York contro il crimine: i clienti dentro i negozi senza le mascherine | FOTO

MeteoWeb

Il sindaco Eric Adams vuole che i negozianti di New York obblighino i clienti a togliersi le maschere nel tentativo di arginare l’epidemia di taccheggio in corso – ma alcuni commercianti sono diffidenti su come far rispettare questa misura. “Stiamo lanciando un chiaro appello a tutti i nostri negozi: Non permettete alle persone di entrare nel negozio senza essersi tolte la maschera”, ha detto Adams lunedì alla radio 1010 WINS. “E poi, una volta dentro, possono continuare a indossarla se lo desiderano”.

Adams ha detto che la mossa aiuterà la polizia a “usare la tecnologia che abbiamo a disposizione per identificare i taccheggiatori e coloro che commettono reati gravi. Quando si vedono queste persone che indossano la maschera, spesso non si tratta di paura della pandemia”, ha detto. “È paura che la polizia li catturi per le loro azioni”.

Quando gli è stato fatto notare che il suo piano fa ricadere la responsabilità sui negozi, Adams ha detto che la Polizia di New York sta aiutando “rafforzando la nostra copertura in quelle aree BID (Business Improvement District), quelle ad alto tasso di shopping, e stiamo anche rafforzando la nostra sorveglianza e le nostre pratiche”.

Il capo della polizia di New York Jeffery Maddrey – che la settimana scorsa aveva suggerito un piano di smascheramento simile – ha definito la proposta del sindaco un approccio di buon senso durante una conferenza stampa non collegata nell’ Upper East Side di Manhattan. La proposta è stata appoggiata anche da Fernando Mateo della United Bodega Workers of America, che ha dichiarato: “Sostengo il sindaco al 100%”.

Crimine a New York, livelli da record

L’anno scorso i furti al dettaglio hanno raggiunto un livello record per il secondo anno consecutivo, con un’impennata delle denunce di taccheggio che hanno superato i 63.000 – un’impennata del 45% rispetto al 2021 e quasi il 275% in più rispetto alla metà degli anni 2000.

“Il COVID è finito, togliamoci le maschere”, ha detto Mateo. “Non si sta riferendo a nonne e nonni o ai normali clienti che entrano. Stiamo parlando di criminali”.

Il proprietario di un negozio di Brooklyn, la cui attività è stata recentemente rapinata, ha detto che il piano di Adams è facile da dire. “Cosa dovrei fare? Chiedere a ogni uomo, donna, bambino che entra per comprare un succo di frutta di togliersi la maschera?” ha detto il commerciante. “Quindi, si tolgono la maschera e poi mi derubano. Come posso essere al sicuro? Devo guadagnarmi da vivere. Cosa dovrei fare, chiudere il negozio?”.

Le possibili ripercussioni

“Se si dice a uno di questi ragazzi del quartiere che sta uscendo per prendere una birra di togliersi la maschera, questi dirà all’addetto del bodega di stare zitto e lo picchierà a sangue”, ha detto un poliziotto veterano del Bronx. “Dovrebbero aiutare i proprietari delle bodegas con telecamere migliori, plexiglass, pulsanti antipanico”.

Il mese scorso, il Post ha rivelato in esclusiva che i membri disperati della 34th Street Partnership – che copre il quartiere di Manhattan che ospita il flagship store di Macy’s a Herald Square – avevano assunto una società di sicurezza canina per ridurre la criminalità in quel quartiere.

Nel Bronx, il Fordham Road Business Improvement District ha recentemente assunto una squadra di cinque guardie di sicurezza per pattugliare l’area commerciale più frequentata del quartiere dalle 14.00 alle 18.00, dal mercoledì al sabato.