Feroce ondata di caldo in Asia: oltre 1000 record battuti dal Giappone al Vietnam | DATI

Un’ondata di caldo che sta riscrivendo la storia sta polverizzando migliaia di record in tutta l’Asia orientale, dal Giappone al Vietnam. Quella di oggi è un’altra giornata bollente in Cina, come dimostrano i +39,6°C registrati a Chengmai e altri 53 record di temperature massime per marzo infranti. A Tianyang registrati +38,8°C: è la seconda temperatura più alta di marzo nel Guangxi. Da notare anche la grande differenza termica tra la Cina sudorientale e quella nordorientale: la temperatura più bassa a Wudaoliang, nel Qinghai, è stata di -22,6°C, per una differenza di temperatura in tutta la Cina di ben 62,2°C!

Temperature roventi anche a Taiwan. I +37,9°C registrati oggi a Yuemei, vicino a Kaoshiung, rappresentano la temperatura più alta mai registrata a Taiwan a marzo. Aveva già battuto il record nazionale di febbraio.

Una valanga di record arriva anche dal Giappone, dove 94 stazioni meteorologiche hanno registrato il loro record di temperatura massima più alta e altre centinaia di stazioni record per le temperature minime più alte a marzo. La temperatura di +29,3°C registrata a Hyuga è solo a 0,4°C dalla temperatura più alta assoluta del Giappone continentale a marzo! La città di Akita con +22,8°C ha avuto il suo giorno di marzo più caldo dall’inizio delle registrazioni nel 1883.

Anche Seul, in Corea del Sud, con +15°C ha infranto il record per la temperatura minima più alta per il mese di marzo.

Super caldo con +41°C in Vietnam ieri, 22 marzo

Anche la giornata di ieri, mercoledì 22 marzo, è stata bollente per tutta l’area a causa di questa potente ondata di caldo in Asia, con molte altre centinaia di record di temperatura battuti. 182 record di temperatura più alta per il mese di marzo sono stati infranti solo in Giappone, dove Tottori con +25,8°C e Osaka con +25,2°C hanno battuto il record stabilito pochi giorni fa (i dati risalgono a 140 anni fa). Per Osaka, è la data più precoce in cui è stata raggiunta la soglia di +25°C in 140 anni.

Quella del 22 marzo 2023 è stata la giornata di marzo più calda nella storia del Vietnam. Nel nord del Paese, si sono superati i +40°C: registrati +41,4°C a Kim Boi e +41,3°C a Tuong Dong (il record precedente era stato stabilito nel 1968). Battute decine di record mensili nel Paese, inclusi +38,5°C ad Ha Tinh e +38,8°C a Hoa Binh.

Super caldo anche nella Cina meridionale. Chengmai ieri ha raggiunto +40°C, che rappresenta la seconda data più precoce in cui è stata raggiunta tale soglia in Cina. Inoltre, almeno 30 stazioni hanno battuto il loro record di marzo, tra cui Guiping e Wuzhou con +35°C e Liuzhou con +34,2°C.

Il 22 marzo 2023 è stata una giornata storica per la meteorologia anche nelle Coree, con decine di record polverizzati nella giornata di ieri, 22 marzo. Spiccano +27,6°C a Yeongwol, +26,4°C a Dongducheon, +25,8°C a Chungju, +24,9°C a Chuncheon e Wonju. Giornata di marzo più calda di sempre anche per la capitale Seul con +25,1°C. Record anche a Kaesong, in Corea del Nord, con +24,1°C.

Insomma, tra Giappone, Cina, Corea, Vietnam, Taiwan, si arriva a oltre 1.000 record di temperatura battuti per un’ondata di caldo davvero storica.