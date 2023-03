Super ondata di caldo nell’Asia orientale: punte di +39°C ed è solo l’inizio | DATI

MeteoWeb

Una forte ondata di caldo si sta espandendo rapidamente in Cina, con temperature ben oltre i +35°C in quattro province oggi. A Baisha/Chengmai, nell’Hainan, sono stati registrati +37,5°C, che rappresentano una nuova temperatura massima quest’anno. Oggi 3 stazioni meteorologiche hanno superato i +37°C in Cina. Una temperatura di +36,6°C è stata registrata anche a Dawu, in Taiwan, favorita dai venti di Foehn. Questo valore è a solo 1°C dal giorno di marzo più caldo mai registrato a Taiwan.

Caldo intenso anche in Vietnam, con temperature localmente sopra i +39°C nel nord del Paese.

Ma questo non è niente rispetto al caldo che arriverà domani, mercoledì 22 marzo, quando l’ondata di caldo raggiungerà il suo apice sull’Asia orientale. L’Hainan raggiungerà i +40°C: un gran numero di stazioni supererà il record di marzo. Centinaia di record cadranno tra Cina, Vietnam, le Coree e il Giappone. Località come Icheon e Osaka, i cui dati risalgono a 140 anni fa, batteranno i loro record di marzo per la seconda volta in 2 settimane. In Vietnam, a rischio il record di caldo nazionale per marzo.