Brutale ondata di caldo in Spagna: +38°C alle Canarie e record in frantumi

La Spagna sta facendo i conti con una super ondata di caldo che ha portato temperature estive nel Paese alla fine di marzo. Nella Spagna orientale, entrambe le province di Murcia e Valencia hanno sfiorato i +35°C nella giornata di ieri, giovedì 30 marzo: +34,3°C sono stati registrati alla stazione ufficiale AEMET di Novelda, vicino a Valencia. Si tratta di temperature del tutto eccezionali per la fine di marzo. L’osservatorio di Murcia Guadalupe ha registrato una temperatura massima di +32,9°C (a 0,7°C dal suo record): è il 2° valore più alto della sua serie a marzo. E oggi, con la previsione di temperature più alte, la Murcia potrebbe battere il suo record per marzo.

L’ondata di caldo è ancora più brutale alle Isole Canarie, al largo della costa nordoccidentale dell’Africa, a causa di un intenso vento caldo e secco di origine africana. Pertanto, le temperature sono state significativamente alte in varie aree dell’arcipelago. Ieri, le temperature hanno raggiunto i +37,8°C a San Nicolas, i +37,5°C all’Aeroporto di Tenerife-Sud e +37,2°C a Maspalomas. Registrati +34°C anche nell’isola di La Gomera, sempre alle Canarie. I record sono stati battuti con grandi margini. In particolare, i +37,5°C registrati all’Aeroporto di Tenerife-Sud rappresentano un record per marzo (il precedente era di +34,2°C, stabilito il 9 marzo 2017) ma il dato è superiore anche al record di aprile (+36,2°C raggiunti il 27 aprile 2008) e persino a quello di giugno (+36,2°C raggiunti il 26 giugno 2012)!

E nella giornata di oggi, le temperature potrebbero raggiungere valori ancora più alti.