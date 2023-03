L’Onu approva una storica risoluzione sulla giustizia climatica

MeteoWeb

Le Nazioni Unite approvano una storica risoluzione sulla giustizia climatica. Il documento chiede alla Corte internazionale di giustizia (Cig) di emettere un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico. Tali pareri possono fornire i necessari chiarimenti sugli obblighi giuridici internazionali esistenti, e in questo caso potrebbero aiutare le Nazioni Unite e i Paesi membri a intraprendere un’azione piu’ forte per il clima.

Il testo, sponsorizzato da quasi 100 paesi, tra cui l’Italia, e’ stato adottato all’unanimità e tra gli applausi dall’Assemblea Generale dell’Onu. La risoluzione non e’ vincolante, ma secondo il segretario generale Antonio Guterres puo’ aiutare i leader del pianeta a “prendere decisioni più coraggiose e un’azione per il clima più forte”.

Giustizia climatica imperativo morale

“L’Assemblea Generale dell’Onu si riunisce oggi per esaminare un progetto di risoluzione che chiede alla Corte internazionale di giustizia di emettere un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico. Tali pareri possono fornire i necessari chiarimenti sugli obblighi giuridici internazionali esistenti. Se e quando verrà data, tale opinione aiuterebbe l’Assemblea, le Nazioni Unite e i Paesi membri a intraprendere un’azione per il clima più audace e più forte di cui il nostro mondo ha così disperatamente bisogno”.

“I pareri consultivi della Corte – il principale organo giudiziario dell’Onu – hanno un’enorme importanza e possono avere un impatto duraturo sull’ ordinamento giuridico internazionale”, ha proseguito. Sottolineando che la “giustizia climatica è sia un imperativo morale che un prerequisito per un’efficace azione globale per il clima“. Per Guterres, la crisi climatica “può essere superata solo attraverso la cooperazione tra popoli, culture, nazioni, generazioni, ma la crescente ingiustizia climatica alimenta le divisioni e minaccia di paralizzare l’azione globale per il clima”.