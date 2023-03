Palazzo Vecchio, De Gaetano: “Non chiamateli ambientalisti”

MeteoWeb

“Azioni come quelle verificatesi a Palazzo Vecchio a Firenze non hanno nulla di ambientalismo ma vanno relegate tra le buffonate mediatiche di chi crede che i gesti eclatanti e sconsiderati possano avere un impatto positivo sul Pianeta. Assurdità che generano odio, violenza e ripudio verso una tematica così importante che necessita piuttosto di dialogo e sensibilizzazione. Il processo di transizione ecologica, cruciale per il nostro futuro, è complesso e deve prevedere passaggi celeri ma graduali perché altrimenti saremmo ipocriti e utopici.

Tutti vorremmo una transizione ecologica immediata ma serve piuttosto pragmatismo e l’unione tra cittadini, imprese ed istituzioni con atti pratici e concreti con cui cambiare rotta, a difesa dell’ambiente e per nuovi stili di vita con impatti minori o nulli”. Lo dichiara Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, a seguito dell’azione di pseudo-ambientalismo perpetrata danneggiando Palazzo Vecchio a Firenze con la vernice.

Solidarietà a Firenze

“Gesti del genere vanno solamente condannati – prosegue – il loro unico impatto sull’ambiente è stato quello di sprecare energia e lavoro ma soprattutto acqua: ben 5mila litri che in questo momento di forti timori per la siccità sono uno schiaffo al Pianeta. Dalla nostra onlus va tutta la solidarietà e vicinanza al Sindaco Nardella e a tutta Firenze, Comune che ha ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2023 e di cui conosciamo bene le azioni concrete e gli sforzi per la tutela dell’ambiente. Palazzo Vecchio, poi, è per noi un luogo caro essendo stato lo scenario della prima premiazione dei Comuni Plastic Free” conclude il presidente De Gaetano.

Quest’anno il riconoscimento a forma di tartaruga ha visto premiati 69 Comuni italiani anche grazie alla collaborazione con l’associazione Plastic Free che racconta la sostenibilità ambientale attraverso la concretezza dei risultati. Oltre 3 milioni di chili di plastica e altri rifiuti inquinanti rimossi dall’ambiente. Oltre 110mila studenti sensibilizzati in quasi 1.400 scuole italiane e salvato 160 tartarughe da morte certa.