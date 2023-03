Palloni spia cinesi o UAP, “il nuovo report farà chiarezza?”

MeteoWeb

L’acronimo UAP, che sta per “Unidentified Aerial Phenomena” (fenomeni aerei non identificati), si riferisce a oggetti volanti che appaiono nel cielo e che non possono essere identificati come aeroplani, elicotteri, droni o altri oggetti volanti noti. In passato, questi oggetti sono stati anche chiamati OVNI (oggetti volanti non identificati).

Negli ultimi anni, “gli UAP sono diventati un argomento di grande interesse pubblico, in particolare dopo la pubblicazione di video di avvistamenti di oggetti volanti non identificati da parte della Marina degli Stati Uniti. Tuttavia, l’origine degli UAP è ancora sconosciuta e ci sono diverse teorie sulla loro natura, tra cui spiegazioni naturali come bolle di gas, aerei sperimentali segreti e fenomeni meteorologici, nonché spiegazioni più speculative come visite extraterrestri,” spiega l’associazione ARIA in una nota. “Recentemente, gli UAP sono diventati un argomento di discussione per quanto riguarda la sicurezza nazionale. Ci sono state segnalazioni di palloni spia cinesi che hanno violato gli spazi aerei proibiti dove avvengono esercitazioni militari o si sono posizionati sopra a basi militari sensibili negli Stati Uniti. Questi eventi hanno portato l’amministrazione di Biden a interrogarsi su come affrontare la minaccia sulla sicurezza nazionale“.

Secondo l’ufologo Angelo Maggioni, fondatore di ARIA, un’associazione composta da ex appartenenti alle forze dell’ordine e un ingegnere aerospaziale che ha guidato lo skymed2, “i recenti eventi hanno evidenziato una situazione critica legata ai fenomeni come i palloni e i droni, che le amministrazioni americane avevano sottovalutato come importanza. Fino ad oggi, i radar e molti sensori preposti sui velivoli militari non riuscivano a “vedere” tali oggetti in volo, e quelli avvistati avvenivano solo tramite contatto visivo da parte del pilota che poi ne interpretava l’appartenenza“.

Il nuovo report sugli UAP, “atteso con trepidazione, sarà più concentrato sui dati oggettivi e su una probabile somiglianza della lista di oggetti non ancora identificati“. Tuttavia, Maggioni sottolinea che “il fenomeno degli UAP è reale e che ci sono indubbiamente oggetti particolari che violano le regole della fisica che conosciamo, come i cosiddetti “transmedium”, ovvero oggetti in grado di muoversi in qualsiasi tipo di ambiente esterno, dallo spazio all’interno della nostra atmosfera, fino ad immergersi senza alcuna difficoltà“.

In ogni caso, “è importante ricordare che, nonostante l’interesse pubblico e la potenziale rilevanza per la sicurezza nazionale, è fondamentale mantenere un approccio scientifico e razionale alla ricerca e all’analisi degli UAP,” sottolinea la nota dell’associazione ARIA. “In conclusione il report atteso per Aprile sarà concentrato sulle nuove disposizioni di indagine , per evitare di confondere un pallone per un presunto UFO , nuove linee guida di raccolta dati e sicuramente un nuove settaggio dei radar e sensori per rilevare i palloni spia e amatoriali rendendoli innocui alla sicurezza nazionale“.