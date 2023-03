Papa Francesco ricoverato: la Sala Stampa vaticana fa chiarezza sulle sue condizioni

MeteoWeb

La Sala stampa vaticana fa chiarezza sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dal pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma. “Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, comunica la Sala stampa vaticana.

Da quanto è emerso, Papa Francesco avrebbe risentito di alcuni problemi respiratori subito dopo l’udienza quando è tornato nella sua residenza a Casa Santa Marta. A quel punto ha annullato i suoi impegni, tra i quali una intervista alla trasmissione “A sua immagine” del TG1 nel pomeriggio, ed è stato accompagnato al Policlinico Gemelli in ambulanza. Come da prassi, il Papa è ricoverato al decimo piano del nosocomio, accanto al reparto dei solventi, dove da sempre è approntata stanza per i ricoveri dei pontefici.