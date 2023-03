Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli: ecco quali sono le sue condizioni dopo la prima notte

MeteoWeb

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla al Policlinico Gemelli dove è ricoverato da ieri pomeriggio. Ieri la notizia del ricovero del pontefice ha colto tutti di sorpresa e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Nei giorni scorsi il Pontefice ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e ieri pomeriggio “si è recato presso il Policlinico Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid-19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera,” ha reso noto la Stampa vaticana. Dagli esami effettuati non sono emersi problemi cardiaci e anche la tac toracica è risultata negativa.

Le udienze e le altre attività già calendarizzate per oggi e domani sono state annullate.

Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri, “gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima Domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti“.