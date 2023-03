In arrivo una parata di pianeti, imperdibile allineamento negli ultimi giorni di marzo

MeteoWeb

Spettacolare allineamento di pianeti negli ultimi giorni di marzo: Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte saranno protagonisti del cielo notturno. Si troveranno vicini dal 25 al 30 marzo, con il 28 marzo come giorno “clou”. Questo grande allineamento planetario, definito come un allineamento di 5 o 6 pianeti, sarà visibile dopo il tramonto all’interno di un ridotto settore di 50 gradi. Giove e Mercurio si troveranno più vicini all’orizzonte, Venere e Urano appariranno più in alto e Marte brillerà vicino alla Luna. Il 28 marzo sarà il giorno migliore per l’osservazione, ma, come detto, l’allineamento sarà visibile anche nei giorni precedenti e successivi.

Venere, Marte e Giove saranno più facili da individuare a occhio nudo rispetto a Mercurio e Urano, che probabilmente richiederanno l’uso di un binocolo o un telescopio.

L’ex astronauta Apollo Buzz Aldrin ha scritto su Twitter: “Non dimenticate di guardare il cielo alla fine del mese per l’allineamento planetario con almeno 5 pianeti – più la Luna – tutti visibili quasi a forma di arco visti dalla Terra“.

Gli eventi futuri e passati

Ci saranno altre opportunità quest’anno per ammirare un allineamento planetario, come ad esempio l’11 aprile e poi in estate il 24 agosto. Un altro allineamento di 5 pianeti (Mercurio, Urano, Giove, Nettuno e Saturno) si potrà vedere anche il 17 giugno.

Lo scorso giugno, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno si sono allineati seguendo il raro ordine – lo stesso delle loro posizioni naturali dal Sole – per la prima volta dal dicembre 2004.