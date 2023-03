Imperdibile parata di pianeti nelle prossime notti: come e quando vedere l’allineamento

MeteoWeb

Nelle prossime notti, potremo vedere una parata di pianeti nel cielo serale mentre una falce di Luna si alza sempre più in alto ogni notte. Fino al 30 marzo sarà possibile ammirare Mercurio, Giove, Venere, Urano e Marte subito dopo il tramonto mentre il nostro satellite si avvicina a ognuno.

Mentre Venere e Marte si potranno individuare facilmente a occhio nudo, potrebbe essere necessario utilizzare un binocolo o un telescopio per trovare Mercurio, fondamentale invece per vedere Urano. Sarà necessario anche disporre di un orizzonte sgombro (occidentale).

Parata di pianeti: cosa accadrà

Durante queste notti, Mercurio e Giove si scambieranno di posizione, con il primo che si alzerà al di sopra del secondo. Per vedere lo scambio sarà sufficiente lo sguardo in basso verso l’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto. Nel frattempo, la luminosità della Luna aumenterà dal 7% al 68% durante la settimana, salendo più in alto ogni notte per visitare un pianeta diverso.

Per tutta la settimana, Urano sarà sopra Venere a Ovest e, al di là di questo, Marte brillerà molto in alto.

Beth Biller, dell’Università di Edimburgo, ha dichiarato a MailOnline: “Venere e Giove sono entrambi molto luminosi e facili da individuare e potreste averli già visti vicini nelle ultime settimane. Marte è un po’ più debole, ma comunque facilmente osservabile ad occhio nudo. Per Mercurio la questione si complica: dovete trovarvi in un luogo buio con una chiara visione dell’orizzonte per vederlo. Urano è il più debole e il più difficile da trovare: avrete bisogno di un binocolo o di un telescopio per vederlo“.

Lo spettacolo sarà visibile nelle migliori condizioni tra il 25 e il 30 marzo, con “clou” il 28 marzo. Il momento migliore sarà l’ora successiva al tramonto.