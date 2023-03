Parata di pianeti, come vedere l’allineamento stasera

MeteoWeb

Stasera 5 pianeti si riuniranno in un piccolo settore di cielo di 50 gradi. Per vedere l’allineamento di Giove, Mercurio, Venere, Urano e Marte, basterà rivolgere lo sguardo a Ovest dopo il tramonto. Vicino all’orizzonte, si potranno scorgere, anche se con difficoltà, due oggetti luminosi: Giove (magnitudine -2.1) e Mercurio (magnitudine -1.3). Si troveranno nella costellazione dei Pesci, separati da circa un grado.

Più in alto nel cielo, Venere brillerà intensamente con una magnitudine di -4,0 nella costellazione dell’Ariete. Utilizzando un binocolo potente, si potrà scorgere Urano nelle vicinanze, con una magnitudine di 5,8 a una distanza di circa 2° da Venere. Marte (magnitudine 0,9) si unirà all’allineamento più in alto nel cielo, vicino al Primo Quarto di Luna nella costellazione dei Gemelli.

Sebbene oggi, 28 marzo, sia il giorno migliore per l’osservazione, l’allineamento è stato visibile diversi giorni prima e lo sarà anche negli ultimi giorni del mese.

“Allineamento planetario” è un termine astronomico usato per descrivere l’evento durante in quale diversi pianeti si trovano prospetticamente “vicini”, a un lato del Sole, allo stesso tempo. “Parata planetaria” è un termine colloquiale che significa, nel senso più ampio, che diversi pianeti sono presenti in cielo in una notte.