Passeggero cade in acqua dal vaporetto a Venezia

Un uomo è stato tratto in salvo questo pomeriggio in Canal Grande, a Venezia, dopo essere caduto accidentalmente da un vaporetto. L’incidente, che non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto tra le fermate del servizio Actv della Ca’ Doro e San Stae. Subito il marinaio del mezzo pubblico ha gettato un salvagente all’uomo, al quale si sono poi avvicinati una barca privata in transito e un motoscafo della Polizia locale, che hanno tratto a bordo il passeggero, infreddolito ma in buone condizioni.