Perdere peso contribuisce alla salute del cuore e non solo

La riduzione del peso corporeo potrebbe contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2 per almeno cinque anni, anche se parte della massa persa viene recuperata nel corso del tempo. Questi, in estrema sintesi, sono i risultati che emergono da uno studio, pubblicato sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, condotto dagli scienziati dell’Università di Oxford.

Il team, guidato da Susan A. Jebb, ha valutato gli effetti sull’organismo associati a un programma intensivo di perdita di peso. I ricercatori hanno scoperto che i pazienti che erano riusciti a calare nel proprio indice di massa corporea mostravano livelli di pressione arteriosa sistolica e colesterolo più bassi rispetto a chi non aveva partecipato al programma ad alta intensità.

La dieta e la salute del cuore

L’obesità e il sovrappeso, spiegano gli esperti, rappresentano un rischio importante per l’aumento di colesterolo e ipertensione, aumentando le probabilità di sperimentare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2. I programmi di perdita di peso che prevedono un miglioramento degli atteggiamenti alimentari e comportamentali, osservano gli studiosi, sono spesso associati a un lieve recupero dei chili persi, il che, secondo studi osservazionali precedenti, potrebbe incrementare il rischio cardiovascolare.

“Il nostro lavoro – afferma Jebb – suggerisce che in realtà questo approccio potrebbe essere positivo per la Salute cardiovascolare, anche se i pazienti recuperano parte del peso corporeo perso durante la dieta“. Il gruppo di ricerca ha considerato le informazioni raccolte da studi scientifici condotti nel 2018 per confrontare i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2 tra le persone che avevano seguito uno schedule di perdita di peso comportamentale intensivo rispetto a coloro che non avevano aderito a questa iniziativa o avevano sperimentato un programma più soft.

Lo studio

Gli interventi includevano l’assegnazione di regimi alimentari o sedute di fitness, sostituzioni totali o parziali dei pasti, digiuni intermittenti e incentivi finanziari condizionati alla perdita di peso. In totale, sono state valutate 124 ricerche e oltre 50 mila partecipanti, seguiti per un follow-up medio di 28 mesi.

Nei diversi gruppi analizzati, la perdita media variava da due a cinque chilogrammi. I partecipanti avevano un’età media di 51 anni, con un indice di massa corporea di 33, corrispondente a obesità. Sulla base dei risultati, gli esperti hanno rivelato che la pressione arteriosa sistolica tendeva a diminuire fino a cinque anni dopo la partecipazione al programma intensivo di perdita di peso. Anche alcuni marcatori legati al diabete sembravano significativamente inferiori nei gruppi che avevano aderito al programma.

Gli effetti a breve e a lungo termine della perdita di peso

“La maggior parte degli studi si concentrava sugli effetti a breve termine della perdita di peso – commenta Jebb – i nostri risultati dovrebbero fornire rassicurazioni sul fatto che i programmi di perdita di peso sono efficaci nel controllare i fattori di rischio cardiovascolare e molto probabilmente nel ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari. Nei prossimi step, sarà interessante valutare le conseguenze a lungo termine della riduzione dell’indice di massa corporea, seguita da un recupero parziale dei chili persi, in contrapposizione con il mantenimento di un peso stabile, anche se in eccesso“.