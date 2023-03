Si perdono in Lessinia, 3 ragazzi recuperati nella notte

MeteoWeb

Infreddoliti ma in buone condizioni: sono stati ritrovati nella notte i 3 ragazzi, tra cui un minorenne, di San Giorgio Bigarello (Mantova), che dopo aver smarrito l’orientamento durante una camminata in Lessinia hanno chiesto aiuto nella serata di ieri. L’allerta al Soccorso Alpino di Verona è arrivato intorno alle 20: sono stati rintracciati a Malga Lago Boaro. Una squadra si è avvicinata a Bocca di Selva, un soccorritore e un medico hanno quindi proseguito con un ‘quad’ lungo le ex piste innevate per 9 km, fino ad arrivare alla Malga in cui i ragazzi si erano rifugiati. Verificate le loro condizioni, i soccorritori hanno fornito abbigliamento asciutto e teli termici.

Facendo spola dalla Malga, uno alla volta i ragazzi sono stati accompagnati al mezzo in attesa e tenuti al caldo. Sono infine stati riportati alla loro macchina, al parcheggio del Rifugio Bocca di Selva. L’intervento si è concluso attorno alle 01:30.