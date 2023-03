Il pesce zebra appena nato è in grado di riconoscere i numeri

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Communications Biology, le larve di pesce zebra (Dania rerio) sono in grado di riconoscere le differenze tra i numeri di barre nere entro 96 ore dalla schiusa. Secondo gli autori, i risultati suggeriscono che le abilità numeriche potrebbero essere radicate nei pesci zebra appena schiusi. Ricerche precedenti hanno dimostrato la presenza di abilità numeriche in esseri umani appena nati e in guppy e polli appena nati, specie il cui cervello è molto sviluppato. Tuttavia, prima di questo studio, le capacità numeriche nelle specie non umane che nascono allo stadio larvale o fetale, con un cervello poco sviluppato, erano poco conosciute.

I ricercatori hanno testato se le larve di pesce zebra appena nate fossero in grado di riconoscere le differenze nelle quantità di barre nere verticali stampate sulle pareti bianche di una vasca. Le larve sono state inizialmente allevate in vasche con pareti ricoperte da un motivo di barre nere verticali. Dopo 96 ore, 180 larve sono state collocate al centro di una vasca separata, con due pareti bianche su cui erano stampate diverse quantità di barre nere, fino a quattro.

Gli esperimenti sui pesci zebra

I ricercatori hanno osservato se le larve nuotavano verso la quantità maggiore o minore di barre nere, o se rimanevano al centro della vasca, e hanno cronometrato il tempo trascorso dalle larve in ciascuna sezione della vasca. In test di controllo con 120 larve, gli autori hanno ripetuto l’esperimento controllando le differenze di densità, superficie e forma complessiva delle diverse quantità di barre. Gli autori hanno riscontrato che il 63,1% delle larve preferiva le pareti della vasca con una maggiore quantità di barre nere e trascorreva quasi il doppio del tempo in prossimità di quantità maggiori di barre rispetto a quantità minori (56,9 secondi contro 32,0 secondi). Tra le 30 larve che potevano scegliere tra pareti con una e quattro barre, il 66,5% ha preferito la maggiore quantità di barre.

Nei test che controllavano la densità delle barre, la superficie e la forma complessiva formata dalle diverse quantità di barre, il 63,2% delle larve preferiva pareti con un numero maggiore di barre. L’insieme di questi risultati indica che le larve di pesce zebra sono in grado di riconoscere quantità diverse di barre nere e che preferiscono quelle più grandi. Gli autori sostengono che la presenza di abilità numeriche sia negli esseri umani appena nati sia nelle larve di pesce zebra appena schiuse, potrebbe indicare che le abilità numeriche sono una caratteristica antica e radicata del cervello dei vertebrati in via di sviluppo.