Peste suina, la soluzione potrebbe essere l’anticoncezionale usato sui canguri

MeteoWeb

“L’anticoncezionale usato per i canguri in Australia potrebbe essere una buona soluzione per affrontare il problema della Peste suina in Italia attraverso un depopolamento dei cinghiali incruento, sarebbe una soluzione a livello nazionale”. Così il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta Angelo Ferrari a margine di un incontro a Genova commenta il bando del ministero della Salute.

E’ strato infatti recentemente commissionato uno studio in Australia sul vaccino immuno contracettivo GonaCon ai ricercatori dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno.

Ridurre la diffusione della peste suina

“I vaccini anti Peste suina non stanno funzionando granché, i test rapidi sulla positività dei cinghiali al virus hanno ancora un margine di errore elevato, quindi il vaccino anticoncezionale potrebbe essere la strada giusta e incruenta da seguire per ottenere un depopolamento dei cinghiali a livello nazionale”, sostiene Ferrari. Il depopolamento ridurrebbe la diffusione del contagio del virus della Peste suina.

Ferrari spiega che “il vaccino andrebbe somministrato per bocca e messo nel foraggio” perciò l’Istituto zooprofilattico sta testando reti circolari, non più gabbie singole, in grado di intrappolare momentaneamente intere famiglie di cinghiali.