Covid-19, pilota combatte contro i problemi cardiaci dopo il vaccino

Sierra Lund, pilota amatoriale, rabbrividisce al pensiero di cosa sarebbe potuto accadere se si fosse trovata nella cabina di pilotaggio quando ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli di un attacco cardiaco. Appena 18 ore dopo l’iniezione di COVID-19, Lund ha avvertito un intenso dolore al petto. Aveva difficoltà a respirare. A Sierra sono state diagnosticate due patologie cardiache: miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione del sacco che racchiude il cuore). Alcuni studi hanno messo in relazione entrambe le patologie con la vaccinazione COVID e la ragazza è sicura che il vaccino sia responsabile dei suoi nuovi problemi di salute.

Di conseguenza, Sierra non può più volare in aereo da sola. Volare è la sua passione da quando ha preso il brevetto di pilota all’età di 17 anni. Lund e Josh Yoder, cofondatore del gruppo di difesa dell’aviazione “US Freedom Flyers”, affermano che anche molti altri piloti, tra cui capitani di aerei commerciali, hanno avuto problemi di salute che sospettano fortemente possano essere stati causati dall’assunzione del vaccino COVID.

Sensibilizzare sulla salute dei piloti

Il gruppo di Yoder ha incoraggiato i piloti a sottoporsi a uno screening specifico per la miocardite. Che può non essere individuata durante gli esami medici di routine. “Molte persone hanno paura di parlarne, temono di perdere il lavoro”, ha dichiarato Lund a The Epoch Times. “E poiché non mi trovo in quella situazione, ho la responsabilità di parlare”.

Lund sta condividendo la sua storia nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della salute. Lund ha anche esortato la Federal Aviation Administration (FAA) e altri funzionari governativi a esaminare più seriamente i rischi per la salute legati ai vaccini che potrebbero colpire i piloti. In caso contrario, è “estremamente pericoloso per i piloti e per il pubblico in generale”, ha dichiarato Lund.

Il vaccino “Zero Doubt”

Una grande percentuale di piloti commerciali ha ricevuto il vaccino COVID dopo essere stata minacciata di perdere il posto di lavoro se non avesse rispettato i mandati federali. Yoder, un pilota commerciale, ha detto di aver sentito decine di piloti vaccinati che temono che le iniezioni abbiano danneggiato la loro salute, possano minacciare i loro mezzi di sostentamento e influire sulla loro capacità di volare in sicurezza. “Purtroppo molti di loro soffrono di questi problemi da tempo, speravano che i sintomi sparissero”, ha detto Yoder a The Epoch Times parlando delle conversazioni che ha avuto con gli operatori del settore.

Dopo aver ricevuto il vaccino COVID nel settembre 2021, la Lund ha avvertito un terribile dolore al petto e mancanza di respiro mentre si dirigeva verso un volo come passeggera su un aereo commerciale. Chiamò il padre, che l’aveva appena accompagnata. Lui è tornato a prenderla e l’ha portata in una clinica d’urgenza, dove una radiografia ha evidenziato un’infiammazione al petto.

La decisione della FAA

Le agenzie governative statunitensi insistono sul fatto che casi come quello di Lund sono rari e che le iniezioni di COVID sono sicure ed efficaci per il pubblico. La Federal Aviation Administration (FAA) ha mantenuto la sua decisione di autorizzarne l’uso da parte dei piloti.

“Permettere ai piloti di introdurre nel loro corpo qualsiasi sostanza che non sia stata sottoposta a studi clinici appropriati e a numerosi dati a sostegno della sua sicurezza va direttamente contro ciò che la FAA ha sempre sostenuto”, ha scritto Lund al chirurgo aereo federale Susan Northrup.

La FAA vieta ai piloti di utilizzare numerose sostanze, compresi i farmaci da banco, entro un certo numero di ore prima del volo. Per questo motivo, la volontà della FAA di approvare il vaccino COVID-19 per i piloti in caso di emergenza è misteriosa, ha affermato Lund. “Invece di difendere i piloti, avete permesso che venissero introdotti dei mandati”, ha detto Lund a Northrup.

La vita dei piloti di linea

“Penso che una cosa che il pubblico deve sapere è che se viene a sapere che un pilota ha un problema o un attacco di cuore in cabina di pilotaggio, non si tratta di una persona qualunque. Voglio dire, queste persone si sottopongono a controlli medici approfonditi per mantenere il loro lavoro“, ha detto Lund. “Quindi dovrebbero essere le persone più sane in circolazione”.

Eppure, almeno a livello aneddotico, sembra che siano aumentate le segnalazioni di piloti che soffrono di disturbi cardiaci simili a quelli di Lund, o addirittura peggiori, ha detto Yoder. Questo suggerisce che gli effetti delle iniezioni di COVID o la malattia stessa potrebbero essere il colpevole.

“I vaccini COVID-19 sono stati sottoposti – e continueranno a esserlo – al più intenso monitoraggio della sicurezza nella storia degli Stati Uniti”, afferma l’agenzia sul suo sito web. “L’evidenza delle centinaia di milioni di vaccini COVID-19 già somministrati negli Stati Uniti e dei miliardi di vaccini somministrati a livello globale dimostra che sono sicuri ed efficaci”.