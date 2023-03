MeteoWeb

Almeno 11 persone sono morte a causa delle frane e delle piogge torrenziali che hanno colpito le isole Riau, in Indonesia. Il portavoce dell’Agenzia nazionale per la riduzione dei disastri, Abdul Muhari, ha dichiarato che, secondo le ultime informazioni dei funzionari locali, “11 sacchi per i cadaveri sono stati riempiti” e “si stima che 50 persone siano disperse“.