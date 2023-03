Pioggia di vermi in Cina: cosa sta succedendo?

MeteoWeb

Nessuno sa esattamente cosa sta succedendo davvero, ma nei giorni scorsi in Cina e in modo particolare nella città di Liaoning si è verificata un’incredibile pioggia di vermi, ampiamente documentata da foto e video diventati rapidamente virale sui social di tutto il mondo. Le immagini mostrano auto letteralmente sommerse da questi vermi caduti dal cielo, e le autorità locali hanno invitato la popolazione a ripararsi “con gli ombrelli“.

Secondo alcuni scienziati, i vermi sono piovuti dopo che i forti venti li hanno spostati dal suolo nei dintorni della città trasportandoli dapprima in alto, tramite correnti ascensionali, e poi lasciandoli ricadere con la pioggia sulle auto in città. Fenomeni di questo tipo possono accadere durante le tempeste più forti, soprattutto i tornado ma non solo.

Un’altra ipotesi più attendibile, però, è che in realtà nei video non ci siano vermi e sia soltanto frutto di un grande equivoco. Secondo alcuni osservatori, infatti, non sarebbero vermi ma steli di fiori di pioppo che si trovano proprio in città e che la fioritura ha fatto cadere in questo periodo, in concomitanza con l’arrivo del primo caldo. Nei giorni scorsi, infatti, in Cina s’è verificata la prima grande ondata di caldo della stagione, con 585 stazioni meteo che hanno battuto i record storici di temperatura massima della prima decade di marzo e 21 stazioni meteo che hanno battuto il record di caldo mensile. Pechino ha raggiunto addirittura +27,9°C, una temperatura sconvolgente per la metropoli cinese, di oltre 6°C superiore al precedente record mensile. E all’origine di questo fenomeno potrebbe esserci proprio il caldo anomalo.