Un ponte di materiale per la formazione stellare dopo la collisione tra due galassie

Il telescopio Gemini North, una metà dell’International Gemini Observatory, gestito dal NOIRLab di NSF, ha catturato questa spettacolare immagine delle galassie UGC 12914 e UGC 12915. La loro forma contorta è il risultato di una collisione frontale avvenuta circa 25 milioni di anni prima della loro apparizione in questa immagine. Un ponte di gas altamente turbolento privo di una significativa formazione stellare copre lo spazio tra le due galassie.

Le collisioni tra galassie sono eventi trasformativi, in gran parte responsabili dell’evoluzione dell’Universo. La miscelazione e la mescolanza di materiale stellare è un processo incredibilmente dinamico che può portare alla formazione di nubi molecolari popolate da stelle di nuova formazione. Ma una collisione frontale tra le due galassie UGC 12914 (sinistra) e UGC 12915 (destra) 25-30 milioni di anni fa sembra aver provocato un diverso tipo di struttura: un ponte di materiale altamente turbolento che divide le due galassie. Sebbene questo ponte intergalattico brulichi di materiale per la formazione di stelle, la sua natura turbolenta sta sopprimendo la formazione stellare.

Questa coppia di galassie si trova a circa 180 milioni di anni luce di distanza in direzione della costellazione di Pegaso. In questa nuova immagine, si può vedere tra le due galassie un ponte composto da stretti filamenti molecolari, mostrati in marrone, e ciuffi di idrogeno gassoso, mostrati in rosso.

Le collisioni tra galassie

Le collisioni tra galassie possono verificarsi in una varietà di scenari diversi, spesso coinvolgendo una galassia più grande e una galassia satellite più piccola. Mentre si avvicinano l’una all’altra, la galassia satellite può attrarre uno dei bracci a spirale primari della galassia più grande, tirandolo fuori dalla sua orbita. Oppure la galassia satellite può effettivamente intersecarsi con la galassia più grande, causando distorsioni significative alla sua stessa struttura. In altri casi, una collisione può portare a una fusione se nessuno dei due membri ha abbastanza slancio per continuare dopo la collisione. In tutti questi scenari, il materiale stellare di entrambe le galassie si mescola attraverso una graduale combinazione e ridistribuzione del gas, come due pozze di liquido che lentamente si riversano l’una nell’altra. La conseguente raccolta e compressione del gas può quindi innescare la formazione stellare.

Una collisione frontale, tuttavia, sarebbe più come versare del liquido da due tazze separate in una tazza condivisa. Quando le galassie UGC 12914 e UGC 12915 si sono scontrate, i loro dischi galattici e i loro componenti gassosi si sono scontrati l’uno con l’altro. Ciò ha provocato una massiccia iniezione di energia nel gas, facendolo diventare altamente turbolento. Quando la coppia è emersa dalla collisione, il gas ad alta velocità è stato estratto da ciascuna galassia, creando un enorme ponte di gas tra di loro. La turbolenza del materiale stellare in tutto il ponte sta ora impedendo la raccolta e la compressione del gas necessario per formare nuove stelle.

Le osservazioni Gemini North di questo oggetto sono state guidate da Analía Smith Castelli, un’astronoma dell’Instituto de Astrofísica de La Plata in Argentina. L’Argentina è uno dei partner dell’International Gemini Observatory.