Ponte sullo Stretto, Mit: “entro marzo decreto, ad aprile board della società”

Entro la fine di marzo sarà presentato un apposito decreto ad hoc per il Ponte sullo Stretto, che disciplinerà il riavvio delle procedure di progettazione e di realizzazione dell’opera. In seguito, entro fine aprile verrà nominato il board della nuova società Stretto di Messina. È quanto emerso durante il tavolo per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia presieduto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti per aggiornare i flussi di traffico ipotizzati e l’impatto ambientale di una struttura che – secondo il Ministro – sarà anche ecocompatibile e ridurrà in modo sensibile l’inquinamento.

Presenti al tavolo, tra gli altri, i tecnici del Mit e gli amministratori delegati di Fs, Rfi e di Anas, Luigi Ferraris, Vera Fiorani e Aldo Isi.