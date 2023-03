Ponte sullo Stretto, domani nuova riunione tecnica con Salvini al Mit

MeteoWeb

Una riunione tecnica per il ponte sullo Stretto è in agenda domani, martedì 7 marzo 2023, a Roma. Parteciperà il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. E’ quanto si legge in una nota del Mit. Sarà l’occasione per fare il punto anche in vista del decreto Ponte annunciato da Salvini. Tra le altre cose – continua la nota – il vicepremier e ministro ha letto con attenzione alcuni commenti a proposito del collegamento tra Calabria e Sicilia, ed in particolare l’intervista a “Tempi”, di Vincenzo Franza, di Caronte&Tourist.

Pochi giorni fa Salvini ha detto che il decreto sul Ponte sullo Stretto arriverà a metà marzo in Consiglio dei ministri.