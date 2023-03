Ponte sullo Stretto, il vice ministro: “finti ambientalisti che dicono no fanno danni all’ambiente”

MeteoWeb

“Noi italiani abbiamo realizzato i viadotti, i ponti, le dighe più importanti a livello mondiale. Il problema vero è che ci deve credere tutto il Paese, non basta che ci creda solo un ministro”. Così Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato da GEA, parlando del Ponte sullo Stretto di Messina. “Ci deve credere il governo – ha aggiunto – ci devono credere le imprese, ci deve credere il tessuto industriale. Noi usciremo con un decreto nelle prossime settimane che individuerà il percorso per la realizzazione del ponte”.

“I tempi per la costruzione del Ponte sullo Stretto saranno relativamente brevi, soprattutto se faremo rivivere quell’opera che si era fermata nel 2012 a cantieri aperti”, ha aggiunto Rixi. “Questo è uno dei Paesi più folli del mondo – aggiunge – dove si ferma un’opera di quel tipo, che è un’opera simbolica di rilancio di un sistema industriale e produttivo a livello italiano, ma direi a livello europeo”. Il ponte è decisivo perché “porta di nuovo la centralità del Mediterraneo, che all’Italia serve moltissimo, ma serve anche all’Europa”, spiega. “L’Europa che guarda sempre a Nord e che ha la testa a Nord rischia di marginalizzare i Paesi mediterranei, abbandonati a se stessi. Il ponte vuol dire ridare centralità al Mediterraneo in Europa”.