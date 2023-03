Ponte sullo Stretto, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri istituisce un gruppo di lavoro per supportarne realizzazione

MeteoWeb

Anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sul quale il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sta puntando molto. Ad oggi, l’obiettivo è quello di iniziare i lavori nell’estate 2024. “Ogni anno 12 milioni di persone salgono sul traghetto che solca lo Stretto. Il Ponte non potrà che migliorare la facilità del transito tra Calabria e Sicilia, per il beneficio di entrambi i territori e dell’intero Paese“, ha evidenziato il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini.

“Siamo felici che il Ministro Salvini stia tenendo fede agli impegni – ha continuato Perrini – e, come abbiamo avuto già modo di esporre, riteniamo sia fondamentale porre particolare attenzione alla fase di progettazione: la vera chiave per il successo dell’impresa”. Il CNI è convinto che la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina coinvolge i migliori professionisti del settore e sarà svolta nella massima trasparenza e condivisione con l’opinione pubblica e con la comunità professionale e tecnica.

Ponte sullo Stretto: il CNI crea apposito Gruppo di lavoro

Proprio per fornire il suo contributo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Edoardo Cosenza e che vedrà la partecipazione anche del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Massimo Sessa. Cosenza ha sottolineato come “sul retro delle banconote in euro sono presenti immagini di ponti, a simboleggiare la comunicazione e lo scambio culturale tra i Paesi europei e tra l’Europa e il resto del mondo. Non lasciamo la Sicilia e il Meridione fuori da questa comunicazione. La tecnologia moderna è in grado di realizzare quest’opera e il gruppo contiene professionalità del massimo livello in tutti i campi dell’ingegneria coinvolte nel progetto”.

“Il Ponte sullo Stretto rappresenterà un’altissima opera di ingegneria italiana nel mondo ed è per questo che noi ingegneri dobbiamo offrire il massimo supporto per la sua costruzione”, afferma Carla Cappiello, Consigliere del CNI. “Ma oltre l’aspetto infrastrutturale, il Ponte ha una triplice valenza: economica, sociale ed ambientale. Economica perché movimenterà tonnellate di merci al giorno, rendendo Sicilia e Calabria regioni strategiche nello scacchiere del Mediterraneo; sociale, perché per la sua realizzazione si creeranno posti di lavoro, con conseguenti plurimi benefici; ambientale, perché sarà ripulito il Canale di Sicilia con conseguente risparmio di 140 mila tonnellate di CO 2 “.

Il progetto

Il progetto fermato nel 2011, dal quale si intende ripartire per la costruzione del Ponte sullo Stretto, prevedeva un impalcato aerodinamico multi-cassone, il cosiddetto Messina-type, composto da una campata centrale lunga 3.300 metri, da un cassone ferroviario largo 7,5 metri e due cassoni stradali larghi 14,2 metri. Prevedeva, inoltre, due torri ad H-multipla a due “gambe” collegate da tre traversi: ciascuna larga 51 metri, alta 399 metri e pesante 55.000t.

Secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il progetto finale sarà in grado assicurare, tra le altre cose: prestazioni aerodinamiche che garantiscano stabilità anche in condizioni vento “estremo”, cioè superiore ai 200km/h; resistenza alle azioni sismiche con accelerazione al suolo (PGA) pari a 0,58g (sisma di magnitudo di circa 7.1 sulla scala Richter, comparabile con quello del 1908); prestazioni strutturali di sicurezza e di servizio che prevedano, fra l’altro, elevati sovraccarichi stradali e ferroviari, stimabili rispettivamente in 25.000t e 40.000t; la vita di progetto del ponte pari a 200 anni.