Ponte sullo Stretto, l’epico plastico torna su Rai1. Salvini: “non farlo sarebbe folle” | FOTO

“Gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra” del Ponte sullo Stretto di Messina e farlo è utile perché “primo a Ponte fatto, ed ad Alta Velocità completata“, il tratto “Palermo-Roma si copre in 5 ore mezza in treno, contro le 12 ore di oggi“. A dirlo è stato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, intervistato questa sera da Bruno Vespa a ‘5 Minuti’, su Rai 1. Salvini ha rilevato che con questa infrastruttura “ci sono 100mila posti di lavoro veri ed un risparmio ambientale pari a 140mila tonnellate di CO 2 non emesse nell’aria, con lo Stretto di Messina ripulito” e, “oltre a risparmiare soldi, tempo e salute” si parla di “un gioiello dell’ingegneria italiana“.

Quanto ai 7 miliardi di costi per Salvini “innanzi tutto costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un’opera che rimane per anni. I soldi li prende lo Stato e se i privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti“. “Rispondo poi a quelli che dicono che Ponte non serve” rilevando, ha continuato il ministro, che “stiamo finanziando l’Alta Velocità in Sicilia per 12 miliardi e la Salerno Reggio Calabria oltre la 106“. Salvini ha assicurato che “occorrano 5 anni, con inizio cantieri nel 2024” per finire l’opera. “Se ne parla da 50 anni e agli italiani queste chiacchiere sono già costate un miliardo di euro” ha detto il ministro delle Infrastrutture.

“Sarebbe una follia” non realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina visto che “sono stati già stanziati” fondi per almeno 15 miliardi euro per la mobilità in Sicilia, ha aggiunto Salvini. “Già stanziati 12 miliardi di euro per la Palermo-Catania-Messina, mentre la Salerno Reggio Calabria è già in progettazione, e dopo aver messo 3 miliardi per la statale 106 in Calabria, non fare il Ponte sarebbe una follia” ha scandito il ministro e Vicepremier del Governo Meloni. Nessuna ‘cattedrale nel deserto’, ha assicurato Salvini: “Domani sarò a Taormina ad inaugurare una importante infrastruttura ferroviaria“.

Di seguito i dati con i tempi previsti per i futuri collegamenti ferroviari, quindi in treno, tra le stazioni centrali delle rispettive città dopo il completamento del Ponte sullo Stretto e della linea ad alta velocità ferroviaria già progettata:

Palermo-Roma 5 ore e 30 minuti

Palermo-Napoli 4 ore e 15 minuti

Palermo-Reggio Calabria 1 ora e 30 minuti

Palermo-Catania 1 ora e 15 minuti

Catania-Roma 4 ore e 35 minuti

Catania-Napoli 3 ore e 20 minuti

Catania-Reggio Calabria 35 minuti

Messina-Napoli 2 ore e 45 minuti

Messina-Roma 4 ore

Messina-Palermo 1 ora e 25 minuti

Messina-Catania 30 minuti

Reggio Calabria-Roma 4 ore

Reggio Calabria-Napoli 2 ore e 45 minuti