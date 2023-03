Ponte sullo Stretto, Salvini in Calabria: “opportunità di sviluppo per questa terra straordinaria”

MeteoWeb

“La prossima settimana faremo un’ultima riunione sul Ponte sullo Stretto. Sarà un’opportunità di sviluppo per una terra straordinaria, Giorgia ha fatto bene a venire qua“. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri straordinario svolto oggi a Cutro, in Calabria.